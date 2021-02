Gruber hat die Hoffnung nicht aufgegeben

Kombinierer will vom Karriereende noch nichts wissen − Langläuferin Stadlober in Falun abgehängt.

Das Schicksal von Bernhard Gruber erschütterte vor einer Woche nicht nur Österreichs nordische Kombinierer. Nur wenige Stunden nach seinem erfolgreichen Comeback beim Weltcup in Lahti hatte der Bad Hofgasteiner erneut über Schmerzen im Brustbereich geklagt. Kurz darauf musste sich Gruber einer weiteren Herzoperation unterziehen, bei der ihm zwei zusätzliche Stents eingesetzt wurden.

Zurück in der Heimat, wo er im Krankenhaus Schwarzach weiterbehandelt wird, gibt sich der 38-Jährige schon wieder optimistisch. "Die Lebensenergie kommt zurück, die Kraft kommt zurück. Ich bin schon ein bisserl quengelig, weil ich mich schon wieder bewegen möchte", berichtet Gruber. Die oft gestellte Frage, ob die neuerlichen Herzprobleme für ihn das Karriereende bedeuten, will er noch nicht beantworten. "Das ist natürlich keine leichte Situation für mich. Aber ich habe da eigentlich noch nicht viel überlegt", erklärt der Pongauer. "Es war jetzt halt zwei Mal ein Schuss vor den Bug." Am wichtigsten sei für ihn erst einmal der Heilungsprozess. "Im Vordergrund steht jetzt, dass ich einfach wieder genese und mich an die Alltagsbelastungen gewöhne. Sprich Spazierengehen und lockere Bewegungen, damit sich das Herz wieder daran gewöhnt. Ich will mich sukzessive steigern. Ich denke, dass das ein ganz guter Plan ist. Alles andere werden wir dann sehen", betont Gruber.

Langlauf: Teresa Stadlober ist beim Weltcup im schwedischen Falun auch am Samstag nicht richtig auf Touren gekommen. Die Radstädterin belegte im Klassik-Massenstart über 10 km Rang 20. Am Vortag war sie im Skating-Einzelstart sogar nur 30. geworden. "Ich habe mich ganz gut gefühlt und konnte am Beginn auch mithalten. In den Abfahrten habe ich dann immer wieder den Anschluss verloren und das Zumachen hat einfach Kraft gekostet", erklärte Stadlober, die den Sprint am Sonntag ausließ und stattdessen zurück in die Heimat reiste.

Biathlon: Ebenfalls nicht nach Wunsch lief es für Salzburgs Starter bei der Europameisterschaft in Polen. Der Saalfeldner Tobias Eberhard musste sich in der Verfolgung mit Platz 55 begnügen. Christina Rieder landete als beste Österreicherin auf Rang 16. Mit der Mixed-Staffel lief die Leogangerin auf Platz sechs.

Snowboard: Beim Weltcup-Parallelslalom in Moskau freuten sich Salzburgs Snowboard-Routiniers mit Daniela Ulbing über ihren zweiten Weltcup-Einzelsieg. Die Flachauerin Claudia Riegler wurde Zehnte, Andreas Prommegger aus St. Johann verpasste das Finale der besten 16.