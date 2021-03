Kramer lotet die Grenzen aus: "Ich möchte die Leute inspirieren"

Nach Gold und Bronze hat Skispringerin Sara Marita Kramer auch bei der WM-Premiere auf der Großschanze eine Medaille ins Visier genommen.

In sich ruhend, fast schüchtern sitzt Sara Marita Kramer auf einer Bank vor dem ÖSV-Quartier und tastet sich vorsichtig an eine Disziplin des Spitzensports heran, die ihr noch ein wenig fremd ist: in der Öffentlichkeit zu stehen und Journalistenfragen zu beantworten. Ganz anders präsentiert sich die 19 Jahre alte Salzburgerin auf der Schanze: explosiv und ohne Scheu vor dem Risiko. Vor dem ersten Großschanzenbewerb für Frauen in der Geschichte von nordischen Ski-Weltmeisterschaften am Mittwoch (17.15 Uhr) in Oberstdorf äußerte sich ...