Lamparters Großereignis-Debüt Investition für Zukunft

Der aktuelle Junioren-Weltmeister in der Nordischen Kombination hat nun auch sein Debüt bei einer "großen" WM hinter sich. Platz sieben im Normalschanzen-Bewerb in Oberstdorf entspricht exakt der aktuellen Gesamtweltcup-Platzierung von Johannes Lamparter, von daher hat der Tiroler seine Leistung gebracht. Der Senkrechtstarter analysierte sein Ergebnis auch abgeklärt und für einen 19-Jährigen sehr reif, er sieht es quasi als Investition in eine möglichst erfolgreiche Zukunft.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Johannes Lamparter leistete bei seinem WM-Debüt viel Führungsarbeit