Marita Kramer - eine Überfliegerin mit Höhenangst

Marita Kramer mag es ungewöhnlich: Wie die gebürtige Niederländerin beim SK Saalfelden zur besten Skispringerin im Weltcup wurde.

Am kommenden Wochenende präsentieren sich Österreichs beste Skispringerinnen beim Heimweltcup in Hinzenbach (OÖ). Das Timing könnte besser nicht sein, denn aktuell sind die ÖSV-Damen in Hochform, allen voran Marita Kramer. Die 19-jährige Salzburgerin feierte Samstag und Sonntag in Titisee-Neustadt auf der größten Schanze des Frauen-Weltcups einen aufsehenerregenden Doppelsieg. "Ich bin sehr happy. Gleich zwei Mal zu gewinnen ist megacool. Umso mehr freue ich mich jetzt auf den Heimweltcup", sagt Kramer.

Groß ist freilich auch die Freude in ihrem ...