ÖSV-Adler fliegen Turbulenzen entgegen

Die lethargische Außenwirkung gefällt Skisprung-Spartenchef Mario Stecher überhaupt nicht.

Eine Weltcupsaison ohne Sieg und eine Weltmeisterschaft ohne Einzelmedaille - die Ansprüche der erfolgsverwöhnten ÖSV-Skispringer sind zweifellos andere. Mehr noch als die "Ergebniskrise" der heimischen Adler stört den sportlichen Leiter Mario Stecher derzeit aber die Außenwirkung seiner Athleten.

"Es widerstrebt mir, dass man nicht nach mehr strebt. Ich will Siegertypen sehen, die ganz nach vorn wollen und die das auch in Interviews so transportieren", sagte Stecher den SN. Er habe das intern schon angesprochen. Zwar habe er Verständnis ...