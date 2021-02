Premiere für die Kombi-Damen: WM der Schanzengleichheit

Erstmals sind in Oberstdorf bei den Titelkämpfen auch Frauen in der nordischen Kombination am Start. Und die Skispringerinnen haben genauso viele Bewerbe wie ihre männlichen Kollegen.

Unbeschwert ist das Wort, das Österreichs nordische Kombiniererinnen am besten beschreibt. Sie haben auch allen Grund zur kollektiven Freude, erlebt die junge Sportart während der ersten Weltcupsaison in Oberstdorf doch auch gleich ihre WM-Premiere. Freilich fehlt noch die Dichte an der Spitze, war es vom Internationalen Skiverband doch eher ein Schnellschuss in Richtung "Schanzengleichheit". Der nordischen Kombination drohte aufgrund des Fehlens von Damenbewerben sogar ein Ausschluss von den Olympischen Winterspielen. Apropos Olympia: 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo hoffen die ...