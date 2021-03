Stadlober im 30-km-Rennen starke WM-Fünfte

Österreichs Langlauf-Damen müssen weiter auf die zweite WM-Medaille nach Bronze von Maria Theurl 1999 in Ramsau warten. Teresa Stadlober hat am Samstag über 30 km klassisch an der Medaille gekratzt, sich aber mit Rang fünf begnügen müssen. Die 28-jährige Salzburgerin kämpfte in Oberstdorf in einem Viererpulk um Silber und Bronze, war aber letztlich chancenlos. Der Titel ging an die norwegische Seriensiegerin Therese Johaug vor Landsfrau Heidi Weng und Frida Karlsson (SWE).

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Stadlober im 30-km-Rennen starke Fünfte (Archivbild)