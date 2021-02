Österreich ist mit vielen herausragenden Sportlern gesegnet. Und in den "klassischen" heimischen Sportarten sonnt man sich auch regelmäßig in großen Erfolgen. Zwischendrin gibt es auch immer wieder Athletinnen und Athleten, die untypisch österreichisch erfolgreich sind. Teresa Stadlober zählt dazu.

Die 28-jährige Langläuferin aus Radstadt belegte am Samstag bei der nordischen WM in Oberstdorf in der Disziplin Skiathlon Rang vier. Bei einer WM eigentlich die undankbarste aller Platzierungen, doch im Fall von Stadlober glänzt dieses "Blech" wie eine Medaille. ...