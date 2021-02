Stefan Kraft lässt Auftakt-Training der Skispringer aus

Das erste Training der Skispringer im Rahmen der Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf auf der Normalschanze ist am Mittwoch ohne Stefan Kraft über die Bühne gegangen. Der Salzburger wird erst am Donnerstag (10.30 Uhr) am zweiten Trainingstag in die Titelkämpfe einsteigen. "Stefan Kraft fühlt sich fit und bereit für die WM", gab ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl aber doch Entwarnung. Der Beginn der Mittwoch-Einheit auf der Schattenberg-Schanze war für 14.00 Uhr geplant.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Stefan Kraft ließ das Mittwoch Training der Schonung wegen aus /Archiv