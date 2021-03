Teresa Stadlober: Bester Laune in die Loipe

Nach Rang vier im Skiathlon rechnet sich die Salzburgerin auch über 10 km Skating Chancen aus.

Den gestrigen Ruhetag bei den nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf nutzten die ÖSV-Verantwortlichen zur Analyse der ersten WM-Woche und Teresa Stadlober zu einem leichten Langlauf-Training. Sie ist es auch, die am Dienstag die zweite Wettkampfwoche eröffnet - mit mehreren Medaillenchancen für den ÖSV. Die 28-jährige Salzburgerin, die im Skiathlon sensationell zu Platz vier gelaufen war, startet mit einem guten Gefühl in das 10-km-Skating-Rennen. "Mein großes Highlight ist zwar der 30er am Schluss, ich freue mich aber auch auf die zehn Kilometer, ...