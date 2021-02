Teresa Stadlober: "So eine WM ist richtig schräg"

Pappfiguren statt Fans, Frühsommer mitten im Winter - und dennoch startet das Langlauf-Ass in Oberstdorf mit Zuversicht.

Vier Wochen nach ihrem letzten Weltcuprennen Ende Jänner in Schweden, das mit den Rängen 20 und 30 nicht wirklich nach Wunsch verlaufen ist, und nach einer akribischen Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt in heimischen Gefilden startet Teresa Stadlober am Samstag mit dem Skiathlon (7,5 km klassisch, 7,5 km Skating) in ihre Oberstdorfer WM. Die "Salzburger Nachrichten" trafen die 28-jährige Radstädterin nach der Streckenbesichtigung zum Interview.

Sie sind im Langlaufstadion gerade an Pappfiguren anstatt echter Fans vorbeigelaufen: Wie ist Ihr ...