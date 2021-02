WM-Formcheck: Comeback des "Kraft-Adlers"?

Die größten Medaillenhoffnungen im ÖSV-Team tragen aber die Damen, allen voran Marita Kramer.

Die alpinen Skistars haben vorgelegt. Nach der in Rot-Weiß-Rot getauchten WM in Cortina mit fünf Gold-, einer Silber-, zwei Bronzemedaillen und dem überlegenen Sieg in der Medaillenwertung stehen die nordischen ÖSV-Athleten bei ihrer WM in Oberstdorf in der Bringschuld. Einen "Goldrausch" wie bei den Alpinen zu erwarten wäre aber vermessen. Insbesondere dann, wenn man auf die Weltcupergebnisse im bisherigen Saisonverlauf schaut.

Der SN-Formcheck weist vor allem den Damen hohe Medaillenchancen aus. Skispringerin Marita Kramer hat drei Saisonsiege gefeiert ...