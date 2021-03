25.000 Coronatests werden es am Ende der nordischen WM sein, die in Oberstdorf abgenommen wurden. Im Zwei-Tages-Rhythmus müssen sich alle akkreditierten Personen einer CoV-Kontrolle unterziehen. Und bis Mittwoch lief es auch richtig gut, nur fünf Personen wurden positiv getestet, zuletzt zwei FIS-Mitarbeiter in der nordischen Kombination.

Angesichts des restriktiven Hygienekonzepts und der verhältnismäßig geringen Zahl an Coronafällen machte sich bei den Organisatoren schon Zufriedenheit breit - bis das Virus doch noch zum Spielverderber dieser WM wurde. So musste ...