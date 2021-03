Er redet und redet und redet - und kaum jemand hört zu. Was längst zu einem Social-Media-Phänomen wurde, trifft Jens Zimmermann, Stadionsprecher bei der nordischen Geister-WM, ganz real. "Oberstdorf, ich kann euch nicht hören", schreit Zimmermann in sein Mikrofon, als wären Zehntausende Menschen da draußen. Eigentlich völlig absurd. Aber der WM-Sprecher macht das durchaus bewusst, er will für die Sportler und Sportlerinnen Stimmung erzeugen, einheizen, antreiben. "Mein Anspruch ist, dass wir den Leuten dasselbe Gefühl geben wie bei anderen Weltmeisterschaften. ...