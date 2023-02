Auf der Suche nach Metern und Sekunden

Ein Blick hinter die Kulissen der nordischen WM: Wie die Skispringer beim Material die Grenze des Erlaubten ausloten und die Kombinierer zu den schnellsten Langlaufski kommen.

0,4 Punkte oder umgerechnet 20 Zentimeter fehlten ÖSV-Adler Stefan Kraft bei der nordischen WM in Planica zur Bronzemedaille im Normalschanzenbewerb. Ein mathematischer Wert, der im Skispringen eigentlich gar nicht existiert. Das Mindestmaß der Sprungweite sind halbe Meter, Wertungsrichter vergeben Noten in 0,5-Punkte-Schritten. Krafts WM-"Blech" verdeutlicht, wie eng es an der Spitze zugeht - und dass manchmal ein schnellerer Ski oder ein tragfähigerer Sprunganzug über Sieg und Niederlage, über Medaillen oder eben einen vierten Platz entscheiden kann. Die SN haben den ...