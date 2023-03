Bann über Russland, aber wie lange noch?

Aus sportlichem Blickwinkel profitiert bei der nordischen WM vor allem Norwegen von den Sanktionen gegen russische Athletinnen und Athleten.

Simen Hegstad Krüger führte im 15-km-Skatingrennen am Mittwoch einen norwegischen Vierfachsieg an.

Der nach wie vor gültige Ausschluss Russlands von allen FIS-Bewerben verzerrt das Gesamtbild bei der nordischen Ski-WM in Planica insbesondere im Langlauf. In Abwesenheit der starken Russen um Alexander Bolschunow, Natalja Neprjajewa und Co. räumt das im Saisonverlauf dominante Team aus dem hohen Norden bei den Titelkämpfen besonders ab. Wie am Mittwoch im 15-km-Skatingrennen, wo die Norweger einen eindrucksvollen Vierfachsieg feierten.

Vor allem Bolschunow hatte es den Norwegern mit Superstar Johannes Høsflot Klæbo in den vergangenen Jahren mit ...