Coach Rodlauer über Kramer: "Sara ist eine große Kämpferin"

Skisprung-Damentrainer Harald Rodlauer sieht Sara Marita Kramer im Aufwind.

Noch ein Auftritt bleibt den Skisprung-Frauen bei der WM in Planica - und der soll zur Sara-Marita-Kramer-Show werden. Die Salzburgerin hat sich vor dem Einzelbewerb auf der Großschanze (Mittwoch, 17.30 Uhr) ins WM-Team zurückgekämpft und versprüht nach der Enttäuschung in den Normalschanzenbewerben (23. im Einzel, Zuschauerin im Damenteam und im Mixed) wieder Zuversicht.

Kramer hat am Montag im Beisein von ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer und ihrem Vereinscoach Philipp Amon einige Trainingssprünge in Villach absolviert und ist am Dienstag mit ...