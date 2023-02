Dicke Luft im rot-weiß-roten Langlauf

In der Loipe enttäuschend, in Sachen Kritik ganz vorn: Lisa Unterweger platzte der Kragen.

Die nordische WM in Planica hat für Österreichs Skilangläufer sportlich absolut enttäuschend begonnen, dazu ist die Stimmung schon nach dem ersten Wettkampftag am Boden. Der Steirerin Lisa Unterweger platzte nach Rang 48 in der Qualifikation für den Langlauf-Sprint der Kragen, sie prangerte im ORF-Interview die Zusammenarbeit im ÖSV-Team an. Ihre Kritik richtete sich - ohne den Namen direkt zu nennen - eindeutig gegen Langlauf-Chef Alois Stadlober, dem sie im Livefernsehen eine Ungleichbehandlung vorwarf: "Man kann nicht nur auf eine Athletin ...