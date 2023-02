Die Party steigt bei dieser nordischen WM in Österreich

Die Zuschauerkulisse in Planica lässt zu wünschen übrig. Gefeiert wird vornehmlich auf der anderen Seite der Grenze am Faaker See. Auch wenn dem ÖSV Gold noch fehlt.

BILD: SN/GEPA PICTURES Jubel um das Kombi-Mixedteam mit Rettenegger, Slamik, Hirner und Lamparter.