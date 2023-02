Die WM-Queen kommt aus Deutschland

Angeführt von der überragenden Skisprung-Königin Katharina Althaus hat das deutsche Team bei der nordischen WM in Planica ein furioses Wochenende hingelegt und die Bilanz der Heim-WM in Oberstdorf 2021 schon zur Halbzeit locker getoppt. Innerhalb von 29 Stunden holten die Athletinnen und Athleten des DSV gleich sechs Medaillen: vier im Skispringen und zwei in der nordischen Kombination. Gold im Frauen-Team und im Mixed - jeweils mit Althaus, die bereits den Einzelbewerb auf der Normalschanze gewonnen hat - strahlten besonders. Schon vor der zweiten WM-Woche sind bei den Deutschen alle Erwartungen erfüllt.

Zur starken Bilanz trugen neben der mittlerweile dreifachen Weltmeisterin Katharina Althaus auch Andreas Wellinger und Karl Geiger bei, die genau rechtzeitig in Form kamen und Silber und Bronze im WM-Einzel holten. Für Althaus sind nun sogar vier Titel in Planica drin - das gab es im Skispringen noch nie. Konkret als Ziel habe sie sich das aber nicht gesetzt, sagte Althaus. "Ich habe schon nach der ersten Goldmedaille gesagt, dass alles, was jetzt noch kommt, Zugabe ist. Und so ist es auch jetzt noch." Vor dem Großschanzenbewerb der Frauen am Mittwoch gab es jedenfalls eine zünftige Feier im DSV-Team. "Die Trainer von den Jungs hatten Gitarren und Trommeln dabei. Da wurde gute Stimmung gemacht", erzählte die 26-Jährige aus Oberstdorf.