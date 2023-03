Dieser Mann näht die Sprunganzüge der ÖSV-Damen

Gerhard Hofer-Schwarz, allseits bekannt als "Gatsch", ist aus dem Springerzirkus nicht mehr wegzudenken.

Beim Durchstreifen der Arbeitsräume im Hotel Schönleitn am Faaker See wurden wir unlängst an das Märchen Dornröschen erinnert. Wir folgten einem Geräusch bis in den hintersten Winkel des Hauses und siehe da: trafen auf Gerhard Hofer-Schwarz. Der aufgrund seiner Erscheinung nicht ganz unauffällige Mann, der auf den Namen "Gatsch" hört, trägt einen langen Bart und ist bekennender Tattoo-Fan. Er saß freilich nicht an einer Spindel, sondern an zwei Nähmaschinen. Hofer-Schwarz ist Materialtechniker bei den österreichischen Skisprung-Damen und näht die Sprunganzüge ...