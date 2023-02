Ein Tiroler jubelte mit Polens Weltmeister Zyla

Eine Medaillenfeier stieg am Samstagabend nicht nur im ÖSV-Quartier Schönleitn, sondern auch in der Dependance des "Österreicher-Hauses" unten am Faaker See. Dort ist das polnische WM-Team einquartiert - und damit auch deren Skisprung-Cheftrainer Thomas Thurnbichler. Der 33-jährige Tiroler durfte mit Normalschanzen-Weltmeister Piotr Zyla über das erste Gold seiner noch jungen Trainerlaufbahn jubeln. Generell war es ein großer Tag für Thurnbichler, der in der vergangenen Saison noch Assistenzcoach von Andreas Widhölzl in Österreich war, ehe er einen bemerkenswerten Karrieresprung nach Polen ...