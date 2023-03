Für ÖSV-Kombinierer war Bronze das Minimalziel

Österreichs nordische Kombinierer haben zum vierten Mal in Folge im WM-Teambewerb Bronze geholt.

Die norwegischen Fans konnten sich in Planica freuen.

Österreichs nordische Kombinierer haben bei der WM in Planica das nächste Edelmetall eingesprungen und eingelaufen: Die Kombinierer holten im Teambewerb (1 Sprung plus 4 x 5 km Langlauf) am Mittwoch die erwartete Bronzemedaille hinter dem haushohen Favoriten Norwegen sowie Deutschland.

Das ÖSV-Quartett Martin Fritz, Lukas Greiderer, Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter hatte sich zwischendurch Hoffnungen auf mehr gemacht, doch am Ende waren die beiden Serienweltmeister Norwegen und Deutschland zu stark. "So ehrlich muss man sein: Mehr als Bronze ...