Geschwächt oder geschlagen: Österreich erlebt sein "Loipen-Waterloo"

Die Probleme sind vielfältig: Stadlober erkrankt, Formtief von Vermeulen, Streit mit Unterweger.

Die erste nordische WM unter dem neuen ÖSV-Langlaufchef Alois Stadlober gerät zum "Loipen-Waterloo": Nach der ersten WM-Woche muss eine ernüchternde Bilanz gezogen werden. So blieb Medaillenkandidatin Teresa Stadlober aufgrund einer Verkühlung am Samstag im Skiathlon über zwei Mal 7,5 km (klassisch und Skating) nur der 17. Endrang. Frustriert trat sie am Sonntag die zwischenzeitliche Heimreise an, um sich auszukurieren. Der Plan ist, das 10-km-Rennen am Dienstag auszulassen und sich auf den abschließenden 30-km-Bewerb am kommenden Samstag zu konzentrieren - sofern ...