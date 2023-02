Kombi-Frauen im Zeichen des Protests

Die nordische WM in Planica bietet der Kombination die letzte prominente Bühne, um für die olympische Zukunft der Sportart noch für die Winterspiele 2026 etwas zu bewirken. Die FIS, Athleten, Trainer, Funktionäre und Fans hoffen auf ein Umdenken des IOC bei dessen Session im Frühjahr in Mumbai, nachdem die Aufnahme der Frauen für Mailand und Cortina abgelehnt worden ist. "Das IOC hat die Entscheidung getroffen, aber wir von FIS-Seite und das Olympia-OK in Italien versuchen alles, was möglich ist", erklärte Lasse Ottesen. "Wenn es bei der IOC-Session aber nicht auf den Tisch kommt, ist es vorbei." Mit Swix weiß der FIS-Renndirektor ein prominentes Produktionsunternehmen von Wintersportgeräten als Unterstützer. Die in Lillehammer ansässige Firma hat mit Gyda Westvold Hansen die dominierende Kombiniererin unter ihren Fittichen.

Westvold Hansen ist es auch, die bei der nordischen WM in Planica den Takt vorgibt. Sie ist Favoritin im Einzelbewerb der Frauen am Freitag und Vorreiterin in der Emanzipationsbewegung der Kombiniererinnen. "Es ist wichtig, dass wir auch auf der großen WM-Bühne eine Aktion für mehr Aufmerksamkeit planen", sagt Österreichs Medaillenhoffnung Lisa Hirner.