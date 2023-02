Nach der 100. ÖSV-Medaille hieß es: "Haare ab!"

Kombinierer Franz-Josef Rehrl gewann sensationell Bronze, am Sonntag fiel er erkrankt aus.

"From Hero to Zero" - und das innerhalb nur weniger Stunden: Franz-Josef Rehrl hat das wahrscheinlich verrückteste Wochenende als Spitzensportler hinter sich. Am Samstagnachmittag gewann der nordische Kombinierer Österreichs 100. Medaille im Rahmen von nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Der Steirer verbesserte sich im Einzelbewerb von der Normalschanze von Sprungrang vier in einem beherzten Langlaufrennen noch um einen Platz, kam mit 21,0 Sekunden Rückstand auf den überragenden norwegischen Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber und 1,6 hinter dem Deutschen Julian Schmid ins Ziel - und ...