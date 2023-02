Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger und Einzel-Vize-Weltmeisterin Eva Pinkelnig waren am Samstag auf der Normalschanze in Planica das zweitbeste Team. Gold ging an Deutschland, Bronze an Norwegen.

BILD: SN/GEPA PICTURES Die Salzburgerin Chiara Kreuzer sprang stark. BILD: SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Eva Pinkelnig hatte im Einzel Silber gewonnen und überzeugte erneut. BILD: SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Das ÖSV-Team jubelte. BILD: SN/APA/AFP/JURE MAKOVEC Julia Mühlbacher sprang trotz Verletzung stark. BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH Jacqueline Seifriedsberger ersetzte Sara Marita Kramer.

