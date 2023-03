Nordische WM: Ende gut, (fast) alles gut

Der Abschluss der nordischen WM glänzte für den ÖSV in Bronze. Skispringer und Kombinierer holten die Medaillen Nummer sechs und sieben. Stefan Kraft: "Wir haben ein bisschen gelitten."

Österreich beendete die 54. nordischen Weltmeisterschaften in Planica auf Rang acht im Medaillenspiegel. Zwei Mal gab es Silber, fünf Mal Bronze - und wie bei den Alpinen in Courchevel und Méribel keinen WM-Titel. Das ist aber auch schon der einzige Makel in der ÖSV-Bilanz, denn zum Abschluss durfte man sich in Planica noch über zwei extrem spannende Bewerbe mit einem Happy End freuen.

Die Skispringer eroberten am Samstag im Teambewerb von der Großschanze Bronze hinter dem überragenden Gastgeber ...