Nordische WM in Planica: Österreichs Goldmission ist ein Fall für fünf

Im Großschanzenspringen der nordischen WM steht dem ÖSV "die beste Mannschaft seit Jahren" zur Verfügung. Angeführt von Titelverteidiger Stefan Kraft, dem Hochbegabten.

4555 Punkte im Nationencup lassen keinen Zweifel daran: Das stärkste Skisprung-Team dieser WM stammt aus Österreich. Nach den Normalschanzenbewerben in Planica noch ohne Medaille, wollen die ÖSV-Adler am Freitag (Einzel) und Samstag (Team) auf der Großschanze ihrer Favoritenrolle endlich gerecht werden. Auch Cheftrainer Andreas Widhölzl ist sich sicher, dass dem Österreichischen Skiverband im Vergleich zu den vorangegangenen Weltmeisterschaften "die beste Mannschaft seit Jahren" zur Verfügung steht. "Wir sind sehr gut aufgestellt, keine andere Nation hat derzeit eine solche Dichte an ...