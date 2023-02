Planica sucht den nordischen Superstar

Ein Norweger, wer denn sonst, kann bei der WM zum großen Abräumer werden. Hoffnungen auf einen wahren Medaillenregen darf sich aber auch der ÖSV machen.

Traditionell bei nordischen Weltmeisterschaften stellt Norwegen in fast allen Bewerben einen oder sogar mehrere Goldanwärter. Egal, ob bei Männern oder Frauen, im Langlauf (Johannes Høsflot Klæbo und Tiril Udnes Weng), Skispringen (Halvor Egner Granerud) oder in beiden Disziplinen hintereinander (Jarl Magnus Riiber und Gyda Westvold Hansen) - die Skandinavier wollen in Planica ihren jahrelangen Status als erfolgreichste nordische Nation behaupten.

Bei der WM vor zwei Jahren in Oberstdorf hat das Norwegens Team eindrucksvoll bestätigt und zum zwölften Mal ...