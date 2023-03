Stadlober zog wieder ein, Pinkelnig überstürzt aus

Der ÖSV blieb die Antwort schuldig, warum Skispringerin Eva Pinkelnig fast fluchtartig die nordische WM verlassen hat.

Reger Betrieb im österreichischen WM-Quartier: Die verkühlte Teresa Stadlober kehrte nach einigen Tagen daheim in Radstadt zurück zur nordischen WM. Wie fit die Langlaufhoffnung ist, das soll sich am Freitag in einem schnellen Training auf den WM-Loipen zeigen. Einem Start am Samstag im abschließenden 30-km-Rennen sollte nichts im Weg stehen, sofern sich ihr Gesundheitszustand nicht noch einmal verschlechtert. Aber: "Natürlich sind die Voraussetzungen für ein Topergebnis schwierig. Wir hoffen jeden Tag, aber es gibt keine Wunder. Es ist sehr schade, ...