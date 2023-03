Stefan Kraft im Interview: "Mit diesem Ski sind Extrameter drin"

Stefan Kraft hat sich seine zwei Jahre alten Weltmeister-Ski wieder angeschnallt. Was damit Abwerbungsversuche von Marcel Hirschers Van-Deer-Team zu tun haben, erzählt er im Interview.

Nach zwei enttäuschenden vierten Plätzen bei der nordischen WM in Planica , sowohl im Einzel als auch im Mixedbewerb von der Normalschanze, bleiben ÖSV-Adler Stefan Kraft noch zwei Medaillenchancen. Auf der von ihm bevorzugten Großschanze ist der 30-jährige Salzburger Titelverteidiger. Jener Ski, mit dem er 2021 in Oberstdorf Weltmeister wurde, soll ihn im Einzelspringen am Freitag aufs Podest hieven, verrät Kraft im Interview mit den "Salzburger Nachrichten".

Zwei Mal Vierter: Wie bitter ist das bei einer WM? Stefan Kraft: ...