Stürze und Tränen beim WM-Kombi-Springen

Der Neustart verzögerte sich, läuft inzwischen aber.

Das Skispringen im WM-Wettbewerb der Nordischen Kombination ist am Sonntag abgebrochen und erst verspätet wieder gestartet worden. Nachdem der Italiener Alessandro Pittin und der Japaner Akito Watabe im slowenischen Planica am Sonntagvormittag direkt nacheinander stürzten, entschied sich die Wettkampfleitung für einen vorzeitigen Abbruch der ersten Runde. Routinier Watabe fiel nach der Landung kopfüber in den Schnee, seine Teamkollegin Yuna Kasai war im Auslauf mit Tränen zu sehen.

Offensichtlich war der Aufsprunghang auf der Normalschanze nicht richtig präpariert, nachdem es in der Nacht stark geschneit hatte. Deutschlands Sprungtrainer Heinz Kuttin sagte im ZDF: "Es ist die Gefährlichkeit beim Aufsprung. Die Springer hatten keine Chance, den Sprung zu stehen. Wenn die Jury den Schnee nicht wegräumt, dann wird es zu gefährlich. Dann reden wir nicht von Fairness, dann reden wir von Gefährlichkeit."