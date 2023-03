Teresa Stadlober will ihr Glück versuchen

Österreichs Langlauf-Hoffnung startet nach ihrer Krankheitspause im letzten WM-Rennen, sagt aber: "Ich weiß nicht, was der Körper hergibt."

Welch ein Glück, dass Teresa Stadlober ein positiver Mensch ist. Nach einer Verkühlung und einigen Tagen daheim in Radstadt zur Regeneration versuchte die ÖSV-Langläuferin am Freitag beim Training in den WM-Loipen, wieder ein Gefühl für die nordische WM in Planica aufzubauen. Danach bezog Stadlober Stellung zum abschließenden 30-km-Rennen am Samstag - und wie sehr man die Medaillenerwartungen dämpfen muss.Teresa Stadlober über ihren Gesundheitszustand: "Es ist jeden Tag ein kleines bisschen besser geworden. Ich bin wieder gesund, und dennoch ist es ...