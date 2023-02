WM-Malheur: Ins Bett statt in die Loipe

Es ist wie verhext bei dieser nordischen Ski-WM: Nach Mario Seidl, der noch vor dem ersten Wettkampftag in Planica erkrankte und wieder abreisen musste, und Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl erwischte es nahezu das gesamte österreichische Langlaufteam. Und das, obwohl man sich aus Angst vor Infektionen abgesondert und fernab des "Österreicher-Hauses" in Tarvis einquartiert hatte. Teresa Stadlober, 17. im Skiathlon, kuriert sich momentan daheim in Radstadt aus und hofft trotz Verkühlung auf eine Rückkehr auf die WM-Bühne am Samstag im 30-km-Rennen. Im 10-km-Skatingbewerb am Dienstag, den sensationell die US-Amerikanerin Jessie Diggins gewann, war keine Österreicherin am Start, weil auch Lisa Unterweger erkrankt ist. Und schließlich hat auch noch Mika Vermeulen die Loipe mit dem Bett getauscht, muss daher auf ein Antreten am Mittwoch im 15-km-Skatingrennen verzichten.