Norweger Forfang gewann zweiten Bewerb in Willingen

Der Norweger Johann Andre Forfang hat am Sonntag seinen zweiten Skisprung-Weltcupsieg gefeiert. Der 22-Jährige sprang im zweiten Bewerb von Willingen in beiden Durchgängen die Bestweite (147,5 bzw. 144,5) und setzte sich mit 271,4 Punkten vor den Polen Kamil Stoch (269,4) und Piotr Zyla (241,1) durch. ÖSV-Athlet Florian Altenburger holte als 13. sein bisher bestes Karriere-Resultat.

Für Forfang endete eine lange Durststrecke, seinen zuvor einzigen Einzel-Triumph im Weltcup hatte er am 12. März 2016 in Titisee-Neustadt gefeiert. Deutschland scheint also ein guter Boden für den Norweger zu sein. "Es war ein packender Wettkampf auf hohem Niveau und es ist perfekt für mich gelaufen. Das norwegische Team kann bei Olympia in allen Entscheidungen um die Medaillen kämpfen. Wir sind gut in Form", sagte Forfang, der nach dem Erfolg bei der Olympia-Generalprobe mit viel Selbstvertrauen nach Pyeongchang reisen kann.

Das gilt auch für Stoch. Der Vierschanzen-Tournee-Sieger durfte am Sonntag nicht nur über Rang zwei und seinen achten Podestplatz in dieser Weltcup-Saison jubeln. Der Schützling von Coach Stefan Horngacher entschied auch die neu geschaffene Wertung "Willingen Five" für sich, zu der neben der Qualifikation auch der Samstag-Bewerb zählte, und räumte die 25.000-Euro-Siegerprämie ab. "Willingen ist ein guter Platz für mich und unser Team. Alle sind gut in Form. Auch in Richtung Olympia", sagte Stoch. Mit 657,8 Punkten setzte sich der Doppel-Olympiasieger vor Forfang (650,0) und dem norwegischen Samstag-Sieger Daniel Andre Tande (633,5) durch. Daniel Huber wurde als bester Österreicher 16. (559,9).

Für Stoch gab es zudem auch die Führung im Gesamtweltcup als Belohnung, da der Deutsche Richard Freitag über Rang 28 nicht hinauskam. Der 26-jährige Lokalmatador hatte bei seinen beiden Sprüngen schwierige Verhältnisse und liegt nun mit 820 Zählern 43 Zähler hinter Stoch (863). Dritter ist der Deutsche Andreas Wellinger (736), Vierter der am Sonntag fünftplatzierte Tande (710).

Österreichs Ass Stefan Kraft fiel in der Gesamtwertung auf Rang sieben (444) zurück. Der Salzburger und die weiteren vier ÖOC-Olympia-Starter Gregor Schlierenzauer, Michael Hayböck, Clemens Aigner und Manuel Fettner hatten auf ein Antreten in Willingen verzichtet, um in der Heimat Kräfte für das anstehende Saisonhighlight zu sammeln. Bereits am Samstag geht es in Pyeongchang auf der Normalschanze um Medaillen, die Qualifikation findet am Donnerstag statt.

Altenburger ist dort nicht vertreten, er konnte am Sonntag aber erstmals im Weltcup aufzeigen. 20 Punkte waren der Lohn für zwei solide Sprünge bei zum Teil aufgrund des starken Schneefalls schwierigen Bedingungen. Gepunktet hatte der 24-jährige Salzburger zuvor nur am 1. Jänner 2017 beim Neujahrsevent in Garmisch-Partenkirchen (Rang 27). Manuel Poppinger (21.), Daniel Huber (24.), der seinen neunten Platz vom Vortag nicht wiederholen konnte, und Ulrich Wohlgenannt (27.), die in Willingen von Stefan Kaiser gecoacht wurden, holten allesamt Weltcup-Punkte.

(APA)