Norwegische Dreifach-Führung bei Ruka-Kombi nach Springen

Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber hat am Freitag gleich zum Auftakt der neuen Saison in der Nordischen Kombination den Ton angegeben. Der Norweger setzte sich beim ersten von drei Events in Ruka in Finnland im Springen mit einem 140,5-m-Sprung an die Spitze und führte vor dem 5-km-Langlauf (15.00 Uhr) vor seinen Landsleuten Espen Björnstad (+28 Sek.) und Jens Luraas Oftebro (1:02 Min.).

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber