Norwegische Kombi-Dreifachführung in Ruka nach Springen

Norwegens Athleten haben am Samstag auch das Springen des zweiten Bewerbs des Weltcup-Auftakts in der Nordischen Kombination dominiert. Vortagessieger Jarl Magnus Riiber setzte sich in Ruka/FIN mit einem 142,5-m-Sprung erneut an die Spitze, für den 10-km-Langlauf (14.00 Uhr) hat er sich elf Sekunden Vorsprung auf Espen Björnstad erarbeitet. Deren Landsmann Jens Luraas Oftebro liegt 24 Sek. zurück.

SN/APA (AFP)/VESA MOILANEN Riiber liegt am Sonntag nach dem Springen vorne