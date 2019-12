Die norwegischen Kombinierer haben am Sonntag beim Weltcup in Ramsau einen Doppelerfolg gefeiert. Jarl Magnus Riiber lief im siebenten Saisonbewerb vor Jörgen Graabak zu seinem sechsten Sieg. Der deutsche Samstag-Sieger Vinzenz Geiger wurde Dritter. Der Tiroler Lukas Greiderer landete als bester Österreicher an der fünften Stelle.

SN/APA/BARBARA GINDL Riiber derzeit der überragende Kombinierer