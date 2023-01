Nur im Training zeigt sich die Streif von ihrer zahmen Seite

Sonne am Dienstag, Schnee und schlechte Sicht im Laufe der Hahnenkammwoche: Die Abfahrten in Kitzbühel bleiben aber "unabsagbar".

Vom Wintereinbruch wie im Süden Österreichs ist in Kitzbühel noch nichts zu merken. Und das lässt die Veranstalter ein erstes Mal durchatmen. Denn strahlender Sonnenschein zu Wochenbeginn ist die halbe Miete für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag (jeweils 11.30 Uhr). Obwohl die Wetterprognosen für die Hahnenkammwoche durchwachsen sind, wird mit großer Wahrscheinlichkeit das eine notwendige Training am Dienstag über die Bühne gehen. Das zweite Training ist für Donnerstag angesetzt.

Schneetechnisch waren die Rennen gar schon im ...