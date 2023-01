Nur noch ein Stockerlplatz fehlt: ÖSV-Superadler Stefan Kraft jagt Schlierenzauer-Rekord

Mit seinem Sieg in Sapporo holte der Salzburger sein 87. Weltcuppodest.

Gregor Schlierenzauer gilt als erfolgreichster österreichischer Skispringer. Seine 53 Weltcupsiege sind bis heute unerreicht. Wie so oft bei solchen Statistiken ist Erfolg immer auch eine Frage der Perspektive: Denn Stefan Kraft ist drauf und dran, den großen Schlierenzauer bei der Anzahl an Weltcup-Podestplätzen von Platz eins zu verdrängen. Der Salzburger feierte am Samstag in Sapporo seinen 27. Weltcupsieg und holte damit den 87. Stockerlplatz seiner Karriere (bei bisher 254 Starts). In der ewigen Tabelle fehlt Kraft damit nur noch ein ...