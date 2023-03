Odermatt und Shiffrin übertreffen sogar Hirscher, Maier und Stenmark

Die Dominanz des Duos ist so außergewöhnlich, dass die Bestmarken der Allzeitlegenden fallen (werden). Historisch schlecht hingegen sind die ÖSV-Technikerinnen.

Dass Marco Odermatt eine Ausnahmeerscheinung ist, war schon 2018 zu erahnen, als er fünf Mal Gold bei der Junioren-WM einfuhr. Mittlerweile fährt der Schweizer seinem zweiten Gesamtweltcupsieg in einer Art und Weise entgegen, die an die Größten ihrer Zunft erinnert. Allen voran die Namen Hermann Maier und Marcel Hirscher wurden bei seinen beiden Riesentorlaufsiegen in Kranjska Gora am Wochenende oft genannt.