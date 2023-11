Der Weg zur Heim-WM 2025 in Saalbach beginnt für die Speedfahrer schon Freitag in Beaver Creek - und das mit vielen Fragezeichen.

Im "Wohnzimmer" von Hermann Maier, auf der legendären Raubvogelpiste von Beaver Creek (USA), beginnt am kommenden Freitag (18.45 MEZ) die neue Abfahrtssaison der Herren. Es ist ein Start von 0 auf 100: Mit zwei Abfahrten in Beaver Creek, zwei in ...