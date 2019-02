Österreich beendete Paraski-WM mit fünf Medaillen

Österreich hat die Para-Ski-Weltmeisterschaften in Kranjska Gora (SLO) und Sella Nevea (ITA) mit zwei Silber- und drei Bronzemedaillen und somit fünfmal Edelmetall beendet. Blindensportler Josef Lahner holte mit Guide Franz Erharter Silber in der Abfahrt sowie Bronze in Slalom und Riesentorlauf. Paralympics-Champion Markus Salcher gewann Abfahrts-Silber und Bronze im Super-G.

Salcher war im Super-G aber auch ein Riesen-Pechvogel. Der Kärntner stürzte beim Bronze-Gewinn ins Ziel, zog sich dabei eine Knieverletzung zu und musste deshalb auf den Kombislalom verzichten. Pech hatte auch Lahner. Der Blindensportler fuhr auf dem Weg zu einer sicheren weiteren Medaille am Ziel vorbei und wurde aus der Wertung genommen.