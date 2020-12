Österreich bejubelt erlösenden Doppelsieg in Bormio: "Jetzt wird nicht mehr blöd geredet"

Matthias Mayer gewann in einem spektakulären Hundertstelkrimi den Abfahrtsklassiker in Bormio vor Vincent Kriechmayr. Es war der erste rot-weiß-rote Sieg im 23. Saisonrennen.

So mühsam das Speeddoppel in Bormio mit der wetterbedingten Verschiebung begonnen hatte, so spektakulär und aus österreichischer Sicht erfolgreich endete das Skiweltcup-Jahr. Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr feierten in einem wahren Hundertstelkrimi beim Abfahrtsklassiker auf der berühmt-berüchtigten Stelvio einen Doppelerfolg. Und beendeten damit im 23. Saisonrennen die rot-weiß-rote Sieglosigkeit.

Alles in allem wurde der Klassiker den Erwartungen mehr als gerecht. Denn im Gegensatz zum Super G am Dienstag, als nur die ersten drei innerhalb von einer Sekunde lagen, war das Rennen um den Sieg spannend wie lange nicht. Nicht weniger als 13 Läufer waren am Ende nur durch 96 Hundertstel getrennt. Zunächst legte Mauro Caviezel die Bestzeit vor. Und nachdem sowohl der Weltcupführende Aleksander Aamodt Kilde als auch der Super-G-Sieger Ryan Cochran-Siegle, der mit einer waghalsigen Fahrt für zwei Schreckmomente gesorgt hatte, knapp hinter Caviezel blieben, setzte sich etwas überraschend Urs Kryenbühl an die Spitze. Doch die Schweizer Zweifachführung hielt nicht lange. Dafür sorgte Vincent Kriechmayr.

Der Oberösterreicher, der am Vortag vom neuen Spitzenläufer Cochran-Siegle noch um acht Zehntel auf Platz zwei verwiesen worden war, fing Kryenbühl um zwei Hundertstel ab. "Ein brutal enges Rennen", sagte der 29-Jährige und wusste wieder nicht so recht, ob er sich über die Fahrt und den Podestplatz freuen oder über den diesmal so knapp verpassten Sieg ärgern soll. "Zumindest für das Team freue ich mich. Jetzt haben wir wenigstens in der Öffentlichkeit nicht mehr so viel Druck und es wird nicht mehr so viel blöd geredet", sprach Kriechmayr den langersehnten ÖSV-Erfolg an. Er bezeichnete die Stelvio als "vielleicht härteste Abfahrt nach Kitzbühel".

Schließlich schmerze es aber nicht, hinter "einem großartigen Skifahrer wie Matthias" zu landen. Kriechmayr strich nach einem schwachen Saisonstart das Positive hervor: "Ich bin zufrieden mit den letzten beiden Rennen 2020 und kann hoffnungsvoll in die Zukunft blicken." Ebenso Mayer, der seinen Teamkollegen und Freund um vier Hundertstel verdrängte. "Hier zu gewinnen ist speziell. Es ist ein absoluter Klassiker." Der zweifache Olympiasieger war am Vortag nur Zehnter und schlug so eindrucksvoll mit seinem zehnten Weltcupsieg zurück.

Das Duo hat damit auch einmal mehr in der Rolle als Teamleader das Tempo vorgegeben. "Wir haben uns ausgemacht, dass wir bei einem Doppelsieg gemeinsam bei einer guten Flasche Wein anstoßen. Bis jetzt sind wir sehr trocken ausgestiegen. Ich hoffe, das ist künftig anders. Jedenfalls freue ich mich auf die nächsten Herausforderungen", sagt der 30-jährige Kärntner.

Die beiden hatten diesmal zweifellos auch das Glück auf ihrer Seite. Beinahe hätte Dominik Paris den Jubel in Rot-Weiß-Rot noch verstummen lassen. Der Südtiroler, der die vergangenen vier Abfahrten in Bormio gewonnen hatte und nach einem Kreuzbandriss wieder in Fahrt zu kommen scheint, schwang mit nur 13 Hundertsteln Rückstand als Vierter ab. Weiterhin kein Erfolgserlebnis ist leider einem anderen ehemaligen Siegfahrer vergönnt: Hannes Reichelt schied aus. Christopher Neumayer - beiden hatten sich vor einem Jahr auf der Stelvio das Kreuzband gerissen - hatte wieder eine Schrecksekunde zu verdauen, machte als 28. aber immerhin drei Weltcuppunkte.

