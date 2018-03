Österreich im Teambewerb erst im Finale gegen Schweden

Nach dem Silbermedaillengewinn bei den Olympischen Spielen in Südkorea wollen Österreichs Alpinskiläufer auch am Freitag im Teambewerb beim Weltcup-Finale in Aare auf das Podest. Der ÖSV geht mit Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Manuel Feller, Michael Matt und Marco Schwarz ins Rennen (16.00 Uhr/live ORF eins).

Das entspricht mit einer Ausnahme dem Aufgebot der Winterspiele, als Stephanie Brunner statt Truppe genannt war. Acht Nationen sind für das Weltcup-Finale gemeldet, die USA sind aus den Top Acht nicht am Start. Österreich trifft zum Auftakt auf Slowenien. Erst im Finale könnte Gastgeber Schweden warten, oder aber auch dessen Auftaktgegner und Team-Olympiasieger Schweiz.

Beim Weltcupfinale war Österreich zuletzt 2015 in Meribel als Dritter auf dem Podest. 2016 in St. Moritz und 2017 in Aspen war man jeweils Fünfter, ebenso wie bei der WM in St. Moritz vor einem Jahr - in allen vier Fällen jeweils nach einer Niederlage gegen Schweden. Auch bei den Winterspielen hieß der Gegner Schweden, mit 4:0 gegen das Team um die Slalom-Olympiasieger Andre Myhrer und Frida Hansdotter gelang aber die heiß ersehnte Revanche.

"Gallhuber und Liensberger, wie die zwei gestrickt sind, muss ich sagen, dass sie knallhart arbeiten für diesen Bewerb. Das haben sie in Korea super gemacht. Und Truppe hat sich auch bereits sehr gut präsentiert", sagte ÖSV-Damen-Rennsportleiter Jürgen Kriechbaum.

Für Österreichs Damen geht es auch noch um den Gewinn des Nationencups, Österreich hat 105 Punkte Vorsprung auf die Schweiz. Im Vorjahr ging für den ÖSV die Damen-Nationencupwertung erstmals nach 18 Erfolgen en suite verloren, Italien siegte. Im Teambewerb gibt es für den Sieger 400 Punkte, jeweils 200 wandern zu den Damen und Herren.

Auf Herrenseite setzt Andreas Puelacher auf sein Olympia-Erfolgstrio: "Sie wollen alle fahren, jeder will eingesetzt werden, weil es in Korea so gut hingehaut hat. Jetzt treffen wir das erste Mal nicht gleich auf Schweden, maximal im Finale. Jetzt haben wir das erste Mal eine ein bisschen leichtere Auslosung", sagte der Rennsportleiter. Natürlich will man auch den ÖSV-Damen Schützenhilfe leisten: "Da müssen wir Gas geben."

Auslosung Teambewerb beim Weltcup-Finale in Aare (Freitag, 16.00 Uhr): Österreich (1) - Slowenien (8), Norwegen (4) - Frankreich (5), Italien (3) - Deutschland (6), Schweiz (2) - Schweden (7)

