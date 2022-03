Österreich rettete den Nationencup im Skisprung-Krimi

Erster Gesamtsieg seit der Superadler-Ära vor acht Jahren - Weltcup wurde zur Beute des Japaners Ryoyu Kobayashi.

Das Weltcupfinale der Skispringer ist nichts schuldig geblieben: Bei strahlendem Sonnenschein wurde auf der mächtigen Letalnica-Schanze in Planica ein Flugspektakel der Extraklasse geboten. Und auch der Spannungsbogen wurde bis zum Schluss hochgehalten. Am Ende holte Österreichs Springerteam trotz einer unwiderstehlichen Aufholjagd der Slowenen erstmals seit 2014 den Nationencup. Mit 540 Punkten Vorsprung war die Truppe von ÖSV-Trainer Andreas Widhölzl nach Planica gekommen, lediglich 47 Zähler Vorsprung waren es nach dem letzten Flug am Sonntag.

Im finalen Einzelbewerb sorgten ...