Österreicherin Avital Carroll wieder in den Top Ten

Die eingebürgerte US-Amerikanerin Avital Carroll hat sich auch auf der dritten Station des Buckelpisten-Weltcups in der Weltspitze platziert. In Alpe d'Huez (FRA) wurde sie Achte.

Zuvor hatte die 26-Jährige in Ruka Rang sechs sowie in Idre Fjäll Rang acht erreicht. Siegerin in Alpe d'Huez wurde Jakara Anthony (Australien). In der Gesamtwertung rangiert die für den Kitzbüheler Skiclub startende Carroll vor der Weihnachtspause auf dem sechsten Rang.

Katharina Ramsauer aus Gaißau belegte in der Qualifikation nach einem Sturz den 24. Platz und kam nicht ins Finale.