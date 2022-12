Österreichische Rodel-Festspiele beim Heimrennen

Drei Rennen, drei Siege: Ein Auftakt wie im Traum gelang Österreichs Kunstbahnrodlern beim Weltcupstart in Igls.

Der Zielraum der Olympiabahn von Igls wurde am Samstagnachmittag zum Tollhaus. Platz eins, zwei und drei im Doppelsitzerbewerb für Österreich - das krönte einen Tag für die Geschichtsbücher. Zuvor hatten bereits Selina Egle und Lara Kipp die Premiere im Doppelsitzer, danach Madeleine Egle das Frauenrennen gewonnen.

Ein paar Meter weiter hat Franz Klammer 1976 Skigeschichte geschrieben. Die Rodlerinnen Selina Egle und Lara Kipp taten es am Samstag in ihrem Metier dem österreichischen Allzeithelden gleich: Sie gewannen auf der Olympiabahn von Innsbruck-Igls den ersten Doppelsitzerbewerb der Frauen überhaupt. Damit tut sich eine weitere Chance für die Rodelnation Österreich auf: Der Doppelsitzer wird 2026 erstmals olympisch sein.

Es waren zwar nur ein paar Dutzend Zuschauer, die um 10 Uhr vormittags schon zur Bahn gekommen waren. Die aber machten ordentlich Krawall, als die 19-jährige Egle und die 20 Jahre alte Kipp ihre Führung aus dem ersten Lauf vor dem deutschen Duo Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal souverän verteidigten. Es gab Jubel, Kreischen und Triumphgesten von Rodellegende Markus Prock. Der frühere Weltcup-Seriensieger liefert als Präsident des heimischen Verbands ÖRV mit seiner Truppe zuverlässig Olympiamedaillen - seit 1992 gab es immer Edelmetall. Frauen und Männer haben nun gleich viele Bewerbe bei den Spielen.

Dass es im neuen Bewerb gleich so gut klappt, war nicht zu erwarten: "Wir haben gedacht, dass wir gar nicht mehr zusammen fahren werden", erinnerte Selina Egle an die zweijährige Pause des Duos. Das Doppelprojekt war 2020 sozusagen auf Eis gelegt worden. Pilotin Egle hatte sich aufs Einzel fokussiert. Sie war in den Weltcup befördert worden, weil coronabedingt keine Juniorenrennen mehr stattfanden. Erst vor der heurigen Saison gab es die Schlitten-Reunion der beiden Tirolerinnen, nachdem die Olympiapremiere des Damendoppels für Cortina/Mailand 2026 feststand.

"Das mit dem Sieg ist unglaublich", sagte Egle. Kipp ergänzte: "Überwältigend. Die Familie und die Freunde stehen im Ziel und freuen sich mit. Dass es so gleich gut gehen würde, haben wir uns nicht erwartet." Eine Schrecksekunde war dabei: Unmittelbar vor dem Zieleinlauf stellten die beiden quer. "Die Kurve haben wir a bissl geschnitten. Wir haben uns gedacht, das ist kürzer", konnte es Egle nach dem Sieg locker nehmen. Sie war am Samstag im Einsitzer noch einmal gefordert. Danach folgt das Männer-Doppelsitzerrennen. Am Sonntag sind die männlichen Einzelpiloten am Start.

Madeleine Egle siegt mit Bahnrekord

Am Nachmittag gehörte Selina zu den ersten Gratulantinnen für ihre Schwester Madeleine. Die Weltcup-Gesamtzweite des Vorjahres deklassierte die Konkurrenz geradezu. Mit Bahnrekord von 1:19,188 Min. ließ sie Emily Sweeney (USA/+0,216) und Julia Taubitz (GER/+0,248) klar hinter sich. Hannah Prock, nach einer Aufholjagd von Platz elf noch auf Platz vier (+0,386) vorgefahren, komplettierte den österreichischen Erfolg.

"Nach dem Sieg meiner Schwester war ich megahappy", sagte Madeleine Egle. "Dass es dann für uns beide so aufgeht, hätte ich nicht erwartet." Zeit zum Feiern bleibt nicht viel: Am Sonntag stehen in Igls noch die Sprints auf dem Programm, dann muss schon für den Abflug zu den beiden Übersee-Weltcups gepackt werden.

Die Team-Youngsters Juri Gatt und Riccardo Schöpf holten schließlich noch den Sieg im Herren-Doppelsitzer vor ihren routinierten Landsleuten Thomas Steu/Lorenz Koller sowie Yannick Müller/Armin Frauscher. "Dass wir alle drei vorne sind, freut mich fast noch mehr als unser erster Platz", sagte Juri Gatt und brachte damit zum Ausdruck, welcher Teamgeist bei den Österreichern herrscht. Mittendrin beim Jubel unter vielen Fans waren die österreichischen Frauen und Präsident Markus Prock.