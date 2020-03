Österreichischer Abfahrts-Doppelsieg bei Junioren-WM

Die 19-jährige Vorarlbergerin Magdalena Egger hat bei der Junioren-WM in Narvik (Norwegen) am Samstag einen österreichischen Doppelsieg angeführt. Silber ging mit nur 0,09 Sekunden Rückstand an die gleichaltrige Salzburgerin Lisa Grill. Die drittplatzierte Italienerin Monica Zanoner lag bereits 66 Hundertstelsekunden zurück.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Silber ging an die Salzburgerin Lisa Grill